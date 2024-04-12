"Продление Обухова? Мы в клубе до мая эти темы поднимать не будем — с кем, что и как. Пусть все играют и доказывают свою необходимость", - цитирует Еремякина "РБ Спорт".
В текущем сезоне Владимир Обухов провел за "Оренбург" 21 матч и отметился четырьмя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего игрока в 350 тысяч евро. Контракт нападающего с клубом истекает по окончании текущего сезона. После 22-х сыгранных туров команда Давида Деограсии занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 23 очка.
Президент "Оренбурга" Еремякин: продление Обухова? Мы в клубе до мая эти темы поднимать не будем
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о продлении контракта с Владимиром Обуховым.
Фото: ФК "Оренбург"