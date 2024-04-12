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Губерниев: "Зенит" фаворит в матче с "Краснодаром", особенно с доном Педро, который прекрасен и хорош

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче "Краснодар" - "Зенит".
Фото: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
"Мотивация запредельная и у тех, и у других. Но "Зенит" выглядит лучше, и сейчас фаворит, я ставлю на них. Я ожидаю яркой концовки от "Краснодара", но, тем не менее, скажу еще раз: фаворит — "Зенит", особенно с доном Педро, который прекрасен и хорош", - цитирует Губерниева Metaratings.

"Краснодар" с "Зенитом" сыграет в матче 24-го тура РПЛ, встреча состоится завтра, в 17:00 по московскому времени. После 22-х сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "сине-бело-голубых" на одно очко. Педро перешел в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в зимнее трансферное окно за девять миллионов евро. Нападающий провел за петербургский клуб шесть матчей и отметился тремя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 18-летнего игрока в семь миллионов евро.

Дмитрий Губерниев Краснодар Зенит Педро
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