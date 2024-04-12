- Кубок — это трофей, а в той же Европе, Англии медаль только за первое место дают. Конечно, выиграть Кубок для "Динамо" важнее, чем взять третье место в РПЛ. Чтобы выиграть Кубок страны, "Динамо" придется встретиться с командой из Пути РПЛ. Надо будет доказывать все с тем же "Зенитом", с командами, которые духом сильны.
По итогам 22 сыгранных матчей московское "Динамо" занимает третью строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Команда Марцела Лички набрала 38 очков и отстает на данный момент от лидирующего "Зенита" на шесть очков. От второго места, на котором расположился "Краснодар", "бело-голубых" отделяет пять баллов.
Напомним, в полуфинале первого этапа Пути регионов Кубка России столичное "Динамо" сыграет на выезде с "Оренбургом". Встреча состоится в среду, 17 апреля.
Источник: Legalbet
Силкин: выиграть Кубок России для "Динамо" важнее, чем взять третье место в РПЛ
Экс-наставник московского "Динамо" Сергей Силкин считает, что команде нужно сосредоточиться на Кубке России.
Фото: "СЭ"