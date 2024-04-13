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Юран – о травмированном полузащитнике "Пари НН" Кучаеве: желание вернуться у него запредельное

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Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран рассказал, как проходит восстановление полузащитника нижегородцев Константина Кучаева после полученной травмы.
Фото: "Пари НН"
"Хорошо, что обошлось без надрывов, разрывов связок. Отёк голеностопа у Кости уже спал, он уже возобновил тренировки на поле. В четверг работал индивидуально с реабилитологом. Динамика восстановления у него положительная. Участие Кучаева в матче с "Оренбургом" — под большим вопросом, а вот к домашним играм, думаю, Костя уже подойдёт. Он и сам понимает, что его приглашали, чтобы помогал набирать очки, побеждать. И желание вернуться у него запредельное. Ждём его возвращения с нетерпением", - сказал Юран.

В текущем сезоне Константин Кучаев принял участие в трех играх, в которых отметился одной голевой передачей. В Нижний Новгород полузащитник перешел из ЦСКА. Подопечные Сергея Юрана располагаются в таблице РПЛ на 10 месте с 28-ю очками, до конца чемпионата осталось сыграть 8 матчей. В 24-м туре нижегородцам предстоит сыграть с "Оренбургом", идущим на 12 строчке с 23-мя набранными очками.

Источник: "Чемпионат"

Сергей Юран Константин Кучаев Пари НН
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