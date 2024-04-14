– У футболистов “Спартака” ничего не получается и не поставлена игра. Наверное, они не учли, что сейчас “Сочи” получше выглядит, чем осенью. А у “Спартака” сплошной нервоз.
Напомним, 13 апреля 2024 года московский “Спартак” на выезде сыграл против “Сочи”. Данная встреча была проведена в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Она завершилась победой южан со счетом 0:1. Отметим, что после поражения подопечные Гильермо Абаскаля остались с 35 очками на шестом месте в турнирной таблице.
Источник: “СЭ”
Юрий Семин: у “Спартака” сплошной нервоз
Известный российский футбольный тренер Юрий Семин прокомментировал поражение “Спартака” от “Сочи” (0:1) в 24-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"