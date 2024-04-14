Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
3 - 1 3 1
Нижний НовгородЗавершен
Урал
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Факел
16:45
РостовНе начат
Крылья Советов
19:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
0 - 2 0 2
ТорпедоПерерыв
Арсенал Тула
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Кубань
19:00
КАМАЗНе начат
Родина
19:30
ЛенинградецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
16:00
Кристал ПэласНе начат
Вест Хэм
16:00
ФулхэмНе начат
Арсенал
18:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
15:00
СевильяНе начат
Гранада
17:15
АлавесНе начат
Атлетик
19:30
ВильярреалНе начат
Реал Сосьедад
22:00
АльмерияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
1 - 0 1 0
Фрозиноне1 тайм
Сассуоло
16:00
МиланНе начат
Удинезе
19:00
РомаНе начат
Интер
21:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
16:30
ФрайбургНе начат
Байер
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
0 - 0 0 0
Нант1 тайм
Клермон
16:00
МонпельеНе начат
Лион
21:45
БрестНе начат

Юрий Семин: у “Спартака” сплошной нервоз

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный российский футбольный тренер Юрий Семин прокомментировал поражение “Спартака” от “Сочи” (0:1) в 24-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
– У футболистов “Спартака” ничего не получается и не поставлена игра. Наверное, они не учли, что сейчас “Сочи” получше выглядит, чем осенью. А у “Спартака” сплошной нервоз.

Напомним, 13 апреля 2024 года московский “Спартак” на выезде сыграл против “Сочи”. Данная встреча была проведена в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Она завершилась победой южан со счетом 0:1. Отметим, что после поражения подопечные Гильермо Абаскаля остались с 35 очками на шестом месте в турнирной таблице.

Источник: “СЭ”

Сочи Спартак Юрий Семин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится