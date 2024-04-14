– Чего вы хотите от “Спартака”? Я давно поспорил со всеми, что он не доработает до конца года. А зачем его держать? Им что-то светит? Нет.
Отметим, что в 24-м туре чемпионата России по футболу московский “Спартак” в гостях потерпел поражение от “Сочи”. Сейчас красно-белые с 35 очками в активе занимают шестое место в турнирной таблице.
Напомним, Гильермо Абаскаль имеет действующее трудовое соглашение с московским “Спартаком” до 30 июня следующего года.
Источник: “Матч ТВ”
Радимов: зачем “Спартаку” держать Абаскаля?
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов считает, что московский “Спартак” должен уволить Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.
Фото: "Матч ТВ"