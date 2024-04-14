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Радимов: зачем “Спартаку” держать Абаскаля?

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Экс-игрок сборной России Владислав Радимов считает, что московский “Спартак” должен уволить Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.
Фото: "Матч ТВ"
– Чего вы хотите от “Спартака”? Я давно поспорил со всеми, что он не доработает до конца года. А зачем его держать? Им что-то светит? Нет.

Отметим, что в 24-м туре чемпионата России по футболу московский “Спартак” в гостях потерпел поражение от “Сочи”. Сейчас красно-белые с 35 очками в активе занимают шестое место в турнирной таблице.

Напомним, Гильермо Абаскаль имеет действующее трудовое соглашение с московским “Спартаком” до 30 июня следующего года.

Источник: “Матч ТВ”

Спартак Гильермо Абаскаль Владислав Радимов
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