Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
3 - 1 3 1
Нижний НовгородЗавершен
Урал
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Факел
16:45
РостовНе начат
Крылья Советов
19:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
0 - 2 0 2
ТорпедоПерерыв
Арсенал Тула
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Кубань
19:00
КАМАЗНе начат
Родина
19:30
ЛенинградецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
16:00
Кристал ПэласНе начат
Вест Хэм
16:00
ФулхэмНе начат
Арсенал
18:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
15:00
СевильяНе начат
Гранада
17:15
АлавесНе начат
Атлетик
19:30
ВильярреалНе начат
Реал Сосьедад
22:00
АльмерияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
1 - 0 1 0
Фрозиноне1 тайм
Сассуоло
16:00
МиланНе начат
Удинезе
19:00
РомаНе начат
Интер
21:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
16:30
ФрайбургНе начат
Байер
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
0 - 0 0 0
Нант1 тайм
Клермон
16:00
МонпельеНе начат
Лион
21:45
БрестНе начат

Вратарь “Краснодара” Сафонов: 35 тысяч на игре с “Зенитом”? Жаль, нельзя сказать матом – это кайф

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер “Краснодара” Матвей Сафонов оценил поддержку болельщиков на матче 24-го тура РПЛ с “Зенитом” (1:2).
Фото: ФК "Зенит"
– 35 тысяч на игре с “Зенитом”? Жаль, нельзя сказать матом – это плохо. Я вынужден подбирать слова. Это просто огромный кайф. Кайф от того, что весь город был за нас.

Вчера, 13 апреля, “Краснодар” на своем поле сыграл с петербургским “Зенитом” в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Отметим, что матче присутствовало 35 249 зрителей.

Напомним, “Зенит” с 47 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. “Краснодар” с 43 баллами идет вторым. Отметим, что после вчерашнего результата вероятность чемпионства сине-бело-голубых, по данным Opta Sports, приблизилась к 90 процентам. Шансы южан существенно сократились.

Источник: “РБ Спорт”

Матвей Сафонов Краснодар Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится