– 35 тысяч на игре с “Зенитом”? Жаль, нельзя сказать матом – это плохо. Я вынужден подбирать слова. Это просто огромный кайф. Кайф от того, что весь город был за нас.
Вчера, 13 апреля, “Краснодар” на своем поле сыграл с петербургским “Зенитом” в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Отметим, что матче присутствовало 35 249 зрителей.
Напомним, “Зенит” с 47 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. “Краснодар” с 43 баллами идет вторым. Отметим, что после вчерашнего результата вероятность чемпионства сине-бело-голубых, по данным Opta Sports, приблизилась к 90 процентам. Шансы южан существенно сократились.
Источник: “РБ Спорт”
Вратарь “Краснодара” Сафонов: 35 тысяч на игре с “Зенитом”? Жаль, нельзя сказать матом – это кайф
Голкипер “Краснодара” Матвей Сафонов оценил поддержку болельщиков на матче 24-го тура РПЛ с “Зенитом” (1:2).
Фото: ФК "Зенит"