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Агент Помазуна: все разговоры о будущем Ильи откладываются на июнь

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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря “Урала” Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента.
Фото: "Матч ТВ"
– О будущем сейчас говорить некорректно. Илья честно свой хлеб отрабатывает. Все разговоры о будущем откладываются на июнь.

Напомним, Илья Помазун принадлежит московскому ЦСКА. В составе екатеринбургского “Урала” вратарь выступает на правах аренды, срок которой истекает в конце текущего сезона.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах Помазуна заинтересован московский “Спартак”.

Источник: “РБ Спорт”

Илья Помазун Урал ЦСКА
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