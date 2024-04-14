– О будущем сейчас говорить некорректно. Илья честно свой хлеб отрабатывает. Все разговоры о будущем откладываются на июнь.
Напомним, Илья Помазун принадлежит московскому ЦСКА. В составе екатеринбургского “Урала” вратарь выступает на правах аренды, срок которой истекает в конце текущего сезона.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах Помазуна заинтересован московский “Спартак”.
Источник: “РБ Спорт”
Агент Помазуна: все разговоры о будущем Ильи откладываются на июнь
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря “Урала” Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента.
Фото: "Матч ТВ"