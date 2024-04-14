– Мне кажется, что Галактионов — неплохой тренер, но не для топ-команды. Уже давно говорю об этом. Он не под такие задачи. Пока у него не получается. Считаю, что он недорабатывает.
Вчера, 13 апреля, “Локомотив” дома сыграл против ЦСКА в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничейным результатом – 3:3. При этом по ходу встречи подопечные Михаила Галактионова вели со счетом 3:1. Но удержать преимущество железнодорожники не смогли.
Напомним, “Локомотив” с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
Источник: “СЭ”
Смородская: Галактионов недорабатывает в “Локомотиве”
Бывший президент “Локомотива” Ольга Смородская раскритиковала главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова после игры с ЦСКА (3:3) в 24-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"