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Орлов: какие могут быть вопросы к Мусаеву? “Краснодару” просто мастерства не хватило

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Известный журналист Геннадий Орлов отреагировал на поражение “Краснодара” от “Зенита” (1:2) в 24-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
– Ну а какие могут быть вопросы к Мусаеву? Он в команде всего несколько недель. Кардинально поменять тактику, стиль игры за такой короткий отрезок сложно. К настрою хозяев вопросов нет. Просто мастерства не хватило.

Напомним, вчера, 13 апреля, был проведен центральный матч 24-го тура чемпионата России по футболу, в котором “Краснодар” дома сыграл против петербургского “Зенита”. Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Таким образом, сине-бело-голубые набрали 47 очков и укрепили лидерство в турнирной таблице РПЛ. “Краснодар” с 43 очками остался вторым.

Источник: “СЭ”

Геннадий Орлов Краснодар Зенит
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