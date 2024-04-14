– Ну а какие могут быть вопросы к Мусаеву? Он в команде всего несколько недель. Кардинально поменять тактику, стиль игры за такой короткий отрезок сложно. К настрою хозяев вопросов нет. Просто мастерства не хватило.
Напомним, вчера, 13 апреля, был проведен центральный матч 24-го тура чемпионата России по футболу, в котором “Краснодар” дома сыграл против петербургского “Зенита”. Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Таким образом, сине-бело-голубые набрали 47 очков и укрепили лидерство в турнирной таблице РПЛ. “Краснодар” с 43 очками остался вторым.
Источник: “СЭ”
Орлов: какие могут быть вопросы к Мусаеву? “Краснодару” просто мастерства не хватило
Известный журналист Геннадий Орлов отреагировал на поражение “Краснодара” от “Зенита” (1:2) в 24-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"