— Мне тут нечего больше сказать. Сейчас возможно продолжать бороться с “Зенитом” за чемпионство? Это зависит не от нас. Вы все видели.
Напомним, “Краснодар” в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги потерпел поражение от петербургского “Зенита” со счетом 1:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. После игры главный тренер южан Мурад Мусаев остался недоволен судейством. Кроме того, фанаты "быков" в социальных сетях команды также выразили критику в адрес судей вчерашнего поединка.
Источник: "Чемпионат"
Кордоба – о судействе в матче с “Зенитом”: мне тут нечего сказать. Вы все видели
Форвард “Краснодара” Джон Кордоба высказался о судействе в матче 24-го тура РПЛ с “Зенитом” (1:2).
Фото: ФК "Краснодар"