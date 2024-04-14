Не думаю, что чемпионская гонка закончена. Впереди еще семь игр, интрига жива. "Краснодару" не хватило запаса прочности. Команда продержала хороший темп первый тайм, а потом с ней что-то произошло. А "Зенит" вовремя выправил ситуацию и направил силы в нужное русло", - заявил Булыкин.
"Зенит" одержал волевую победу в матче 24-го тура российской Премьер-лиги против "Краснодара". На гол уругвайского защитника "быков" Лукаса Оласы ответили лучший бомбардир текущего сезона РПЛ Матео Кассьерра и бразилец Артур, перешедший в "Зенит" из "Палмейраса" в зимнее трансферное окно.
За семь туров до конца сезона "Зенит" опережает "Краснодар" на 4 очка. В активе "сине-бело-голубых" 47 очков. Отрыв от московского "Динамо", которое располагается на 3-й строчке - 9 очков.
Источник: "Евро-футбол"
Булыкин - о поражении "Краснодара" от "Зенита": впереди еще семь игр, интрига жива
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о чемпионской гонке в РПЛ после поражение "Краснодара" от "Зенита" (1:2) в 24-м туре.
Фото: официальный сайт "Зенита"