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Личка: "Урал" наказал нас, что еще сказать. Обидно

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды от "Урала" в 24-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы проспали первые 10 минут игры, когда соперник забил нам гол. Команда не должна играть первые минуты с таким настроем. Соперник забил гол, владел мячом, во втором тайме не забили свои моменты. Когда ты не забиваешь свои моменты, соперник забивает тебе, так и получилось. Даня Фомин упустил хороший шанс, Чавес попал в штангу, была возможность у Гладышева, к сожалению, он не ударил. Соперник наказал нас, что еще сказать. Обидно", - сказал Личка.

Московское "Динамо" потерпел поражение в гостях от "Урала" (2:1), пропустив гол на 90+5 минуте. Динамовцам пришлось вынимать мяч из ворот уже на 10-й минуте. Константин Тюкавин до свистка на перерыв уровнял шансы на победу. В компенсированное время нападающий "Урала" Алексей Каштанов ударом из штрафной площади забил победный гол.

Подопечные Марцела Лички после 23 сыгранных туров находятся на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Ближайший преследователи "бело-голубых" – ЦСКА и "Локомотив" отстают на один балл, занимая 4 и 5 место.

Источник: "Матч ТВ"

Марцел Личка Динамо Урал
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