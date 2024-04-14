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Гончаренко: мы по делу выиграли - и давление оказывали, и хорошо позиционно атаковали

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Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над "Динамо" в 24-м туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Урал"
"Всё очень эмоционально. На протяжении достаточно длительного времени мы чувствовали нервозность, перед игрой с "Динамо" напряжение в раздевалке было достаточно высоким. Рад сегодняшней победе, спасибо болельщикам, они здорово нас в конце мотивировали. Рад за ребят, характер у команды есть. Где?то было много невезения, мы уступали в равных матчах, сегодня все собралось воедино. Мы по делу выиграли — и давление оказывали, и хорошо позиционно атаковали", - сказал Гончаренко.

Встреча проходила на домашнем стадионе уральцев в Екатеринбурге, хозяева первыми открыли счет на 10-й минуте. После розыгрыша углового мяч вылетел из штрафной, хорватский полузащитник Даниэл Мишкич удачно сыграл на добивании и забил гол.

До перерыва нападающий "Динамо" Константин Тюкавин сравнял счет, откликнувшись на передачу Диего Лаксальта. Основное время закончилось в ничью, но в компенсированное время, на 90+5 минуте нападающий "Урала" Алексей Каштанов поразил ворота гостей из штрафной площади.
Московское "Динамо" занимает третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 38 очков. Подопечные Виктора Гончаренко идут на 13 месте с 20 очками в активе.

Источник: "Матч ТВ"

Виктор Гончаренко Динамо Урал
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