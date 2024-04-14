Бразилец забил победный гол на 83-й минуте после верховой передачи партнера по атаке Егора Голенкова. Форварда признали лучшим игроком встречи.
"Как буду отмечать награду? Я буду продолжать работать, чтобы выигрывать еще трофеи, но самое важное — победа команды", - сказал Роналдо.
Бразильский нападающий перешел в "Ростов" в минувшее трансферное окно и провел в Российской Премьер-Лиге пять матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.
Благодаря победе подопечные Валерия Карпина набрали 34 очка и подошли в турнирной таблице к московскому "Спартаку", у которого 35 баллов. Москвичи свой матч в 24-м туре проиграли "Сочи" (1:0). Воронежский "Факел" после 23 сыгранных туров набрал 26 очков и занимает 11 строчку.
Источник: "Матч ТВ"
Сесар Роналдо: Как буду отмечать награду? Я буду продолжать работать, чтобы выигрывать еще трофеи
Нападающий "Ростова" Сесар Роналдо рассказал, как относится к врученной ему награде лучшего игрока матча после победы над "Факелом".
Фото: ФК "Ростов"