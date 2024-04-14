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Сесар Роналдо: Как буду отмечать награду? Я буду продолжать работать, чтобы выигрывать еще трофеи

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Нападающий "Ростова" Сесар Роналдо рассказал, как относится к врученной ему награде лучшего игрока матча после победы над "Факелом".
Фото: ФК "Ростов"
Бразилец забил победный гол на 83-й минуте после верховой передачи партнера по атаке Егора Голенкова. Форварда признали лучшим игроком встречи.

"Как буду отмечать награду? Я буду продолжать работать, чтобы выигрывать еще трофеи, но самое важное — победа команды", - сказал Роналдо.

Бразильский нападающий перешел в "Ростов" в минувшее трансферное окно и провел в Российской Премьер-Лиге пять матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Благодаря победе подопечные Валерия Карпина набрали 34 очка и подошли в турнирной таблице к московскому "Спартаку", у которого 35 баллов. Москвичи свой матч в 24-м туре проиграли "Сочи" (1:0). Воронежский "Факел" после 23 сыгранных туров набрал 26 очков и занимает 11 строчку.

Источник: "Матч ТВ"

Сесар Роналдо Ростов
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