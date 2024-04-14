Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
3 - 1 3 1
Нижний НовгородЗавершен
Урал
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Крылья Советов
1 - 0 1 0
Рубин2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Кубань
1 - 1 1 1
КАМАЗ2 тайм
Родина
0 - 0 0 0
Ленинградец1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
0 - 1 0 1
Кристал ПэласЗавершен
Вест Хэм
0 - 2 0 2
ФулхэмЗавершен
Арсенал
0 - 2 0 2
Астон Вилла2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
0 - 2 0 2
СевильяЗавершен
Гранада
2 - 0 2 0
АлавесЗавершен
Атлетик
0 - 0 0 0
Вильярреал1 тайм
Реал Сосьедад
22:00
АльмерияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
2 - 2 2 2
ФрозинонеЗавершен
Сассуоло
3 - 3 3 3
МиланЗавершен
Удинезе
1 - 0 1 0
Рома2 тайм
Интер
21:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Байер
4 - 0 4 0
Вердер2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
0 - 1 0 1
НантЗавершен
Клермон
1 - 1 1 1
МонпельеЗавершен
Лион
21:45
БрестНе начат

Кузьмичев: "Спартаку" поможет только Карпин

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший заместитель гендиректора "Спартака" Владимир Кузьмичев предположил, кто может стать новым главным тренером "красно-белых".
Фото: РФС
"Из тех, кто сейчас в России, я бы попробовал пригласить Карпина. Это будет тяжело, но в России только он поможет. Конечно, напрашивается кандидатура Станислава Саламовича Черчесова, но большой негатив идет со стороны болельщиков. Не думаю, что руководство пойдет фанатам наперекор", - сказал Кузьмичев.

Валерий Карпин сейчас совмещает работу в сборной России в "Ростове". В Российской Премьер-Лиге его команда идет на 7-й строчке с 34-мя очками. В последнем матче ростовчане обыграли в гостях воронежский "Факел" (0:1). Руководство "Спартака" после неудовлетворительных результатов решило расстаться с испанским специалистов Гильермо Абаскалем. После зимней паузы "красно-белые" смогли победить единожды в рамках РПЛ, в последней игре команда минимально проиграла "Сочи" (1:0).

Источник: "РБ Спорт"

Валерий Карпин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится