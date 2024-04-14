"Из тех, кто сейчас в России, я бы попробовал пригласить Карпина. Это будет тяжело, но в России только он поможет. Конечно, напрашивается кандидатура Станислава Саламовича Черчесова, но большой негатив идет со стороны болельщиков. Не думаю, что руководство пойдет фанатам наперекор", - сказал Кузьмичев.
Валерий Карпин сейчас совмещает работу в сборной России в "Ростове". В Российской Премьер-Лиге его команда идет на 7-й строчке с 34-мя очками. В последнем матче ростовчане обыграли в гостях воронежский "Факел" (0:1). Руководство "Спартака" после неудовлетворительных результатов решило расстаться с испанским специалистов Гильермо Абаскалем. После зимней паузы "красно-белые" смогли победить единожды в рамках РПЛ, в последней игре команда минимально проиграла "Сочи" (1:0).
Источник: "РБ Спорт"
Кузьмичев: "Спартаку" поможет только Карпин
Бывший заместитель гендиректора "Спартака" Владимир Кузьмичев предположил, кто может стать новым главным тренером "красно-белых".
Фото: РФС