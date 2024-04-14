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Карпин - о победе над "Факелом": по содержанию мне вообще все понравилось

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Встреча проходила в Воронеже на домашнем стадионе "Факела". В первом тайме ни одна из команд не смогла отличиться, во второй половине игры "Ростов" забил единственный мяч в матче.
"Почему во втором тайме стало получаться, но по?другому? Пофиг, как получалось. Главное, что получалось. В этом матче результат важнее содержания игры? Результат важнее во всех матчах. По содержанию мне вообще все понравилось", - заявил Карпин.

Победный гол на 83-й минуте забил бразильский нападающий "Ростова" Сесар Роналдо, открывшись под верховую передачу Егора Голенкова. Форварда получил награду лучшего игрока матча за свой вклад в победу. "Ростов" после 23 сыгранных матчей занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка. На 6-м месте с 35-ю очками располагается московский "Спартак", который проиграл в 24-м туре "Сочи" (1:0).

Источник: "Матч ТВ"

Валерий Карпин Ростов Факел
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