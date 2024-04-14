- В "Спартаке" регулярно меняются тренеры, поэтому сложно дать какой-то комментарий по этому поводу. Кого им нужно пригласить, чтобы превзойти "Зенит"? Они не смогут отобрать титул у "Зенита", даже если пригласят Клоппа.
Сегодня, 14 апреля, московский "Спартак" официально объявил об уходе испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Напомним, в субботу, 13 апреля, "красно-белые" уступили в гостях "Сочи", замыкающему турнирную таблицу РПЛ, со счетом 1:0.
Абаскаль оставил "Спартак" на 6-й строчке. Под его руководством столичная команда набрала 35 очков в 23 матчах.
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: "Спартак" не сможет отобрать титул у "Зенита", даже если пригласит Клоппа
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на новость об уходе Гильермо Абаскаля из "Спартака".
Фото: Getty Images