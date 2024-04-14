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Агент Миранчука: Антон на 99% покинет "Локомотив" летом

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Агент полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал будущее игрока.
Фото: ФК "Локомотив"
- С Антоном ситуация следующая: 99 процентов, что нам придется принять одно из предложений от других клубов и уйти из "Локомотива" летом свободным агентом. Объясню почему. "Локо" сейчас находится в непростой бюджетной истории после немецкого периода, Соглашаться на двойное понижение — тяжело, поэтому добавить что-то еще мне сложно. Мы сейчас ведем переговоры с клубами чемпионата Турции, Франции, Италии.

Атакующий полузащитник Антон Миранчук является воспитанником академии московского "Локомотива". Действующее соглашение 28-летнего футболиста со столичным клубом истекает в конце июня этого года. За основную команду "железнодорожников" хавбек сыграл 210 матчей, забил 48 голов и сделал 33 голевых ассиста. В нынешнем сезоне Миранчук записал на свой счет 5+6 по системе гол плюс пас в 31 игре. В составе "красно-зеленых" он становился чемпионом России, четырежды выигрывал Кубок России и один раз становился обладателем Суперкубок страны. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока сборной России в 5 миллионов евро.

Антон Миранчук Локомотив
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