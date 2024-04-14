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Стала известна сумма неустойки, которую "Спартак" выплатит Абаскалю за увольнение

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"Спартак" выплатит Гильермо Абаскалю неустойку за досрочное увольнение с поста главного тренера команды.
Фото: Getty Images
Как утверждает Metaratings, московский "Спартак" выплатит Гильермо Абаскалю неустойку в размере 770 тысяч евро за отставку с должности главного тренера клуба. Сообщается, что согласно контракту испанского специалиста с "красно-белыми" отступные за его отставку должны равняться его полугодовой заработной плате.

Абаскаль возглавлял столичную команду с 2022 года. Трудовое соглашение испанца было рассчитано до лета 2025-го. Под его руководством "Спартак" сыграл 74 матча, в которых одержал 36 побед, 15 раз завершил поединки вничью и потерпел 23 поражения. Об увольнении Абаскаля было официально объявлено сегодня, 14 апреля.

Спартак Гильермо Абаскаль
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