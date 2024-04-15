"Спартак" должен возглавить тренер, который будет соответствовать этому футбольному клубу. "Спартак" - это имя в российском футболе, "народная команда", армия болельщиков и гранд. "Спартак" должен тренировать специалист, который соответствует уровню команды. У меня пока две кандидатуры для "Спартака" - Станислав Черчесов и Валерий Карпин", - заявил в эфире "Матч Премьер" Семшов.
14-го апреля из "Спартака" был уволен испанский главный тренер Гильермо Абаскаль. Его место временно занял боснийский ассистент Владимир Слишкович. После 23-х туров московский "Спартак" занимает 7-е место в турнирной таблице. В активе "красно-белых" 35 очков. В матче 24-го тура РПЛ подопечные Абаскаля уступили последней команде чемпионата "Сочи" (0:1).
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин возглавлял московский "Спартак" с 2009-го по 2014-й год. Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов был главным тренером "Спартака" с июля 2007-го по август 2008-го года.
Семшов: "Спартак" - это имя в российском футболе, "народная команда", гранд. Тренер должен соответствовать уровню
Экс-футболист сборной России Игорь Семшов высказался, кто, по его мнению, должен возглавить московский "Спартак".
Фото: "Чемпионат"