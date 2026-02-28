Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

Роналду не доиграл матч "Аль-Насра" - известна причина

Криштиану Роналду не смог доиграть матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фейхи" (3:1).
Фото: кадр из трансляции Thmanyah Sports
Португальский форвард покинул поле на 81-й минуте из-за возникшего дискомфорта. В ходе встречи нападающий имел шанс отличиться с пенальти, однако пробил мимо ворот.

Роналду в текущем сезоне саудовского чемпионата принял участие в 22 поединках, забил 21 гол и оформил две голевые передачи. Трудовой договор игрока с "Аль-Насром" рассчитан до лета 2027 года.

