Роналду не доиграл матч "Аль-Насра" - известна причина

Криштиану Роналду не смог доиграть матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фейхи" (3:1).

Фото: кадр из трансляции Thmanyah Sports

Португальский форвард покинул поле на 81-й минуте из-за возникшего дискомфорта. В ходе встречи нападающий имел шанс отличиться с пенальти, однако пробил мимо ворот.



Роналду в текущем сезоне саудовского чемпионата принял участие в 22 поединках, забил 21 гол и оформил две голевые передачи. Трудовой договор игрока с "Аль-Насром" рассчитан до лета 2027 года.