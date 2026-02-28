Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

18-летний Ямаль установил рекорд Ла Лиги XXI века

В матче против "Вильярреала" вингер "Барселоны" Ламин Ямаль трижды поразил ворота соперника.
Фото: Getty Images
Испанский игрок оформил хет-трик в возрасте 18 лет и 230 дней и установил новый возрастной рекорд Ла Лиги в XXI веке, став самым молодым автором трёх голов в одном матче.

По данным Opta, ранее это достижение принадлежало Джовани дос Сантосу, отличившемуся хет-триком в 19 лет и 6 дней в 2008 году.

В текущем сезоне Ямаль провёл за клуб 31 матч, забил 16 мячей и оформил 13 ассистов на партнёров.

