18-летний Ямаль установил рекорд Ла Лиги XXI века

В матче против "Вильярреала" вингер "Барселоны" Ламин Ямаль трижды поразил ворота соперника.

Фото: Getty Images

Испанский игрок оформил хет-трик в возрасте 18 лет и 230 дней и установил новый возрастной рекорд Ла Лиги в XXI веке, став самым молодым автором трёх голов в одном матче.



По данным Opta, ранее это достижение принадлежало Джовани дос Сантосу, отличившемуся хет-триком в 19 лет и 6 дней в 2008 году.



В текущем сезоне Ямаль провёл за клуб 31 матч, забил 16 мячей и оформил 13 ассистов на партнёров.