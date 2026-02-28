Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

Форвард "Локомотива" забил больше всех в РПЛ с начала 2025 года

Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьёв помог своей команде обыграть "Пари НН", отличившись по ходу первого тайма.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает Opta, с начала 2025 года форвард забил 16 мячей в чемпионате России - это лучший показатель за данный период. На втором месте по результативности идут Алексей Батраков и Мирлинд Даку, у которых по 15 голов.

"Локомотив" имеет в копилке 40 баллов и идёт на третьей строчке в чемпионате. Лидирует в таблице "Краснодар", набрав 43 очка.

