Как сообщает Opta, с начала 2025 года форвард забил 16 мячей в чемпионате России - это лучший показатель за данный период. На втором месте по результативности идут Алексей Батраков и Мирлинд Даку, у которых по 15 голов.
"Локомотив" имеет в копилке 40 баллов и идёт на третьей строчке в чемпионате. Лидирует в таблице "Краснодар", набрав 43 очка.
Форвард "Локомотива" забил больше всех в РПЛ с начала 2025 года
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьёв помог своей команде обыграть "Пари НН", отличившись по ходу первого тайма.
Фото: ФК "Локомотив"