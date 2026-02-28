Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Сборная Ирана снимется с ЧМ-2026 - Marca
6
Махачкалинское "Динамо" на заснеженном поле одержало победу над "Рубином"
3
Глава РПЛ признал необходимость доработки системы VAR
10
Радимов - о судействе: ребята, вы сдурели!? В 90-е такие пенальти за бабки ставили. Позорище
9
"Теперь наша раздевалка чистая". Галактионов отреагировал на интервью Тикнизяна
5
Главные новости
Матчи
16
Скрыть
Сегодня (7)
Завтра (6)
Вчера (3)
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Оренбург
2 - 0
2
0
Акрон
Завершен
Краснодар
2 - 1
2
1
Ростов
Завершен
Локомотив
2 - 1
2
1
Нижний Новгород
Завершен
Динамо Мх
2 - 1
2
1
Рубин
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Сокол
0 - 1
0
1
Челябинск
Завершен
Спартак Кострома
1 - 1
1
1
Ротор
Завершен
Нефтехимик
2 - 0
2
0
Уфа
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Зенит
1 - 0
1
0
Балтика
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Факел
1 - 0
1
0
Урал
Завершен
КАМАЗ
1 - 1
1
1
Арсенал Тула
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Динамо
13:00
Крылья Советов
Не начат
Сочи
16:30
Спартак
Не начат
Ахмат
19:00
ЦСКА
Не начат
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Енисей
11:00
Волга Ул
Не начат
Черноморец
15:00
Торпедо
Не начат
Чайка
16:00
СКА-Хабаровск
Не начат
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Мира 2022
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Нидерланды
Сенегал
Англия
США
Аргентина
Польша
Австралия
Франция
Испания
Япония
Марокко
Хорватия
Бразилия
Швейцария
Португалия
Южная Корея
Сборная Ирана снимется с ЧМ-2026 - Marca
Вчера, 23:02
Сборная Ирана рассматривает возможность отказа от участия на чемпионате мира-2026.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает Marca. Причиной называется военная операция США против страны и проведение турнира на американской территории.
Национальная команда может не поехать на мундиаль, если матчи не будут перенесены из США. Все три встречи группового этапа иранцы должны провести именно там, а в плей-офф при определённых раскладах возможна встреча с американцами.
В случае отказа Ирана его место на турнире займет другая сборная.
Иранцы шесть раз участвовали на чемпионатах мира, но ни разу не выходили в плей-офф. Команда занимает 20-е место в рейтинге ФИФА.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Сборная Ирана
ЧМ-2026
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
4
+4