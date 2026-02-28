Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
РубинЗавершен

Первая лига

Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

Сборная Ирана снимется с ЧМ-2026 - Marca

Сборная Ирана рассматривает возможность отказа от участия на чемпионате мира-2026.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает Marca. Причиной называется военная операция США против страны и проведение турнира на американской территории.

Национальная команда может не поехать на мундиаль, если матчи не будут перенесены из США. Все три встречи группового этапа иранцы должны провести именно там, а в плей-офф при определённых раскладах возможна встреча с американцами.

В случае отказа Ирана его место на турнире займет другая сборная.

Иранцы шесть раз участвовали на чемпионатах мира, но ни разу не выходили в плей-офф. Команда занимает 20-е место в рейтинге ФИФА.

