Сборная Ирана снимется с ЧМ-2026 - Marca

Сборная Ирана рассматривает возможность отказа от участия на чемпионате мира-2026.

Фото: Getty Images

Об этом сообщает Marca. Причиной называется военная операция США против страны и проведение турнира на американской территории.



Национальная команда может не поехать на мундиаль, если матчи не будут перенесены из США. Все три встречи группового этапа иранцы должны провести именно там, а в плей-офф при определённых раскладах возможна встреча с американцами.



В случае отказа Ирана его место на турнире займет другая сборная.



Иранцы шесть раз участвовали на чемпионатах мира, но ни разу не выходили в плей-офф. Команда занимает 20-е место в рейтинге ФИФА.