Российская премьер-лига

Матчи
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
РубинЗавершен

Первая лига

Матчи
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

Игрок "Локомотива" рассказал о новом лидере команды после ухода Баринова

Защитник "Локомотива" Максим Ненахов заявил, что после ухода Дмитрия Баринова команда быстро определилась с новым лидером и подчеркнул значение капитана для общего результата.
Фото: ФК "Локомотив"
- Митрюшкин для нас стал лидером после ухода Баринова, мы сразу выбрали его на роль капитана. Полностью довольны им, и те слова, которые он сказал, помогли нам добиться результата, - цитирует Ненахова "Чемпионат".

Баринов покинул железнодорожников зимой, продолжив карьеру в ЦСКА. Вратарь Антон Митрюшкин выступает за москвичей с 2024 года и за это время принял участие в 36 матчах.

Московский клуб с 40 очками в копилке идёт на третьей строчке в РПЛ.

