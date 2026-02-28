- Митрюшкин для нас стал лидером после ухода Баринова, мы сразу выбрали его на роль капитана. Полностью довольны им, и те слова, которые он сказал, помогли нам добиться результата, - цитирует Ненахова "Чемпионат".
Баринов покинул железнодорожников зимой, продолжив карьеру в ЦСКА. Вратарь Антон Митрюшкин выступает за москвичей с 2024 года и за это время принял участие в 36 матчах.
Московский клуб с 40 очками в копилке идёт на третьей строчке в РПЛ.
Игрок "Локомотива" рассказал о новом лидере команды после ухода Баринова
