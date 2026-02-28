Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
РубинЗавершен

Первая лига

2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

"Аль-Наср" победил "Аль-Фейху", Роналду не забил пенальти

"Аль-Наср" увёз победу из выездного матча с "Аль-Фейхой", завершив встречу 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счётом 3:1.
Фото: Getty Images
Гости захватили инициативу и забили дважды усилиями Садио Мане и Абдуллы Аль-Хамдана, а ещё один мяч в свои ворота отправил Орландо Москера. Хозяева ответили лишь автоголом Абдуллы Аль-Амри.

В первом тайме Криштиану Роналду имел шанс отличиться с пенальти, однако не сумел реализовать 11-метровый.

После этой победы "Аль-Наср" довёл свой актив до 61 очка и идёт на первой строчке в чемпионате.

