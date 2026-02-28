"Аль-Наср" победил "Аль-Фейху", Роналду не забил пенальти

Гости захватили инициативу и забили дважды усилиями Садио Мане и Абдуллы Аль-Хамдана, а ещё один мяч в свои ворота отправил Орландо Москера. Хозяева ответили лишь автоголом Абдуллы Аль-Амри.
В первом тайме Криштиану Роналду имел шанс отличиться с пенальти, однако не сумел реализовать 11-метровый.
После этой победы "Аль-Наср" довёл свой актив до 61 очка и идёт на первой строчке в чемпионате.
"Аль-Наср" увёз победу из выездного матча с "Аль-Фейхой", завершив встречу 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счётом 3:1.
Фото: Getty Images