Как сообщает The Touchline, руководство команды не рассматривает вариант его продажи в "Реал", независимо от возможных предложений со стороны мадридцев.
Источник отмечает, что президент парижан не намерен усиливать испанский гранд после ухода Килиана Мбаппе.
В текущем сезоне Витинья принял участие в 36 матчах за "ПСЖ", забил шесть мячей и оформил 10 ассистов на партнёров.
"ПСЖ" не намерен отпускать игрока в "Реал" - источник
Фото: ФК "ПСЖ"