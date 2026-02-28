Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

"ПСЖ" не намерен отпускать игрока в "Реал" - источник

Полузащитник "ПСЖ" Витинья, вероятнее всего, продолжит выступать за парижский клуб.
Фото: ФК "ПСЖ"
Как сообщает The Touchline, руководство команды не рассматривает вариант его продажи в "Реал", независимо от возможных предложений со стороны мадридцев.

Источник отмечает, что президент парижан не намерен усиливать испанский гранд после ухода Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне Витинья принял участие в 36 матчах за "ПСЖ", забил шесть мячей и оформил 10 ассистов на партнёров.

