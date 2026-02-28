"ПСЖ" не намерен отпускать игрока в "Реал" - источник

Полузащитник "ПСЖ" Витинья, вероятнее всего, продолжит выступать за парижский клуб.

Фото: ФК "ПСЖ"

Как сообщает The Touchline, руководство команды не рассматривает вариант его продажи в "Реал", независимо от возможных предложений со стороны мадридцев.



Источник отмечает, что президент парижан не намерен усиливать испанский гранд после ухода Килиана Мбаппе.



В текущем сезоне Витинья принял участие в 36 матчах за "ПСЖ", забил шесть мячей и оформил 10 ассистов на партнёров.

