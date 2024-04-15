"Зенит" обыграл "Краснодар" по делу и по игре. Счет мог бы и крупнее, если бы игроки "Зенита" распорядились моментами иначе. Для "Краснодара" никакой чемпионской гонки не будет. Только "Динамо" сможет оказать давление, но, думаю, только теоретически", - заявил Корнеев.
"Зенит" одержал победу над "Краснодаром" (2:1) в рамках 24-го тура РПЛ, уступая по итогам первого тайма. Победа позволила "сине-бело-голубым" закрепиться на верхней строчке в турнирной таблице и увеличить отрыв от "горожан" до 4-х очков.
Московское "Динамо" занимает 3-е место за семь туров до финиша чемпионата. Отставание подопечных Марцела Лички от "Зенита" составляет 9 очков. В 24-м туре чемпионата России московское "Динамо" уступило в выездном матче "Уралу" (1:2).
Источник: "СЭ"
Корнеев: для "Краснодара" никакой чемпионской гонки не будет. Только "Динамо" может оказать давление на "Зенит"
Экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев высказался о перспективах "Краснодара" в чемпионской гонке после поражения в 24-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"