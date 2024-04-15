"Слышал про увольнение Абаскаля. Я не следил за последними матчами "Спартака", потому что команда не играет в футбол. Если бы в матче с "Динамо" Лещук не подарил им два гола, то они бы и ту игру проиграли. Был, например, Аленичев, которого убрали за один случайный проигрыш. Потом пришёл Каррера и на багаже Аленичева "Спартак" стал чемпионом. Итальянец ведь ничего не поменял. Вместо Абаскаля должен прийти спартаковский человек. Например, Карпин, Титов, Тихонов, Аленичев. Вопрос в том, что хочет руководство", - сказал Лоза.
14-го апреля московский "Спартак" объявил об увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля, который был главным тренером команды с лета 2022-го года. В текущем сезоне под управлением Абаскаля "Спартак" набрал 35 очков с 23-х матчах чемпионата России. "Красно-белые" располагаются на 7-й строчке в турнирной таблице за семь туров до конца сезона.
Дмитрий Аленичев возглавлял "Спартак" с июля 2015-го по август 2016-го года. Другой экс-игрок "Спартака" Егор Титов входил в его тренерский штаб в тот период. Главный тренер "Енисея" из Первой лиги Андрей Тихонов также в разные годы работал в тренерском штабе московского "Спартака", а нынешний наставник "Ростова" и сборной России Валерий Карпин возглавлял "Спартак" с апреля 2009-го (с перерывом) по март 2014-го года.
Источник: "LegalBet"
Юрий Лоза: вместо Абаскаля должен прийти спартаковский человек. Например, Карпин, Титов, Тихонов, Аленичев
Музыкант Юрий Лоза высказался о том, кого хотел бы видеть на посту главного тренера "Спартака" после увольнения Гильермо Абаскаля.
Фото: РИА Новости