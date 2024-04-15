"Больше нигде и никогда Абаскаль не найдет команду, я уверена в этом. Такие "специалисты" никому не нужны. Если руководители европейских клубов изучат работу Абаскаля в "Спартаке", они ни за что не станут его приглашать. За какие заслуги-то?", - заявила Смородская.
Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с июля 2022-го года. В прошлом сезоне под его руководством "красно-белые" завершили чемпионат на 3-м месте. В текущем розыгрыше "Спартак" занимает лишь 7-е место после 23-х матчей. В активе московского клуба 35 очков.
14-го апреля было объявлено, что Абаскаль, контракт которого со "Спартаком" действовал до лета 2025-го года, покидает клуб. В ответном полуфинальном матче против "Зенита" в рамках "Пути РПЛ" Кубка России командой будет руководить помощник Абаскаля Владимир Слишкович.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: больше нигде и никогда Абаскаль не найдет команду. Такие "специалисты" никому не нужны
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала увольнение главного тренера Гильермо Абаскаля из московского "Спартака"
Фото: РИА Новости