"Отставку Ивича никто не понял вообще. Как такое возможно? С его уходом стало только хуже – команда потеряла все шансы на чемпионство. Разве этого хотели? Это огромная потеря и ошибка. Никто не увольняет тренера, который идет на первом месте. Это безумие", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Напомним, что "Краснодар" ушел на зимнюю паузу, занимая первое место в турнирной таблице РПЛ. После возобновления чемпионата "быки" не одержали ни одной победы в чемпионате, а также вылетели из Кубка России, уступив подмосковным "Химкам" в Пути регионов со счетом 0:2. После этого руководство клуба объявило об отставке Владимира Ивича, на пост главного тренера был назначен Мурад Мусаев, которые ранее работал в клубе. После 23-х сыгранных туров южане занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Зенита" на четыре очка.
Мостовой: отставку Ивича никто не понял, с его уходом стало только хуже - команда потеряла все шансы на чемпионство
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об отставке Владимира Ивича из "Краснодара".
Фото: Global Look Press