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Гендир "Пари НН": у Майга разрыв крестообразной связки

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Генеральный директор "Пари НН" Давил Мелик-Гусейнов рассказал, что полузащитник Мамаду Майга получил разрыв крестообразной связки
Фото: ФК "Пари НН"
"У Мамаду разрыв крестообразной связки. Скорее всего, пойдем по тому же сценарию, как и с Марадишвили, проведем операцию в Германии. В этом сезоне Мамаду больше не сыграет", - цитирует Мелик-Гусейнова "СЭ".

В текущем сезоне Майга провел 24 матча за "Пари НН" и не отличился результативными действиями. Интернет-портал Transfermartk оценивает 29-летнего игрока в 1,2 миллионов евро. После 23-х сыгранных туров команда Сергея Юрана занимает десятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 28 очков. "Пари НН" вылетел из Кубка России, заняв последнее место в группе с "Краснодаром", "Динамо" и "Спартаком".

Нижний Новгород Майга
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