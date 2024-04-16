"Каким Игнашевич был игроком, такой он и тренер. Профессионал. Старается и требует, чтобы мы отдавались на 100% на каждой тренировке", - приводит слова Бистровича "Матч ТВ".
Сергей Игнашевич возглавляет "Балтику" с начала октября 2021 года. Под его руководством калининградский клуб спустя 25 лет вернулся в высший дивизион российского футбола.
После 23 матчей в текущем сезоне подопечные Игнашевича занимают 14?е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 20 очков. На данный момент команда находится в зоне стыковых матчей. От безопасной 12-й строчки их отделяет шесть баллов.
Бистрович: каким Игнашевич был игроком, такой он и тренер. Профессионал
Полузащитник "Балтики" Кристиян Бистрович высказался о работе главного тренера калининградской команды Сергея Игнашевича.
Фото: ФК "Балтика"