- Почему у "Ростова", идущего без поражений после начала второй части чемпионата, не получалось в первой? Мне кажется, я уже буду повторяться. Понятное дело, мы анализировали это. Сами виноваты, занимались фигнёй. Провели плохую концовку лета - август, а в сентябре от нас ещё и везение отвернулось, когда мы 2:0 вели и в итоге проигрывали, - передаёт слова Песьякова "РБ Спорт".
"Ростов" является лучшей командой весеннего отрезка текущего розыгрыша Российской премьер-лиги - в 5 сыгранных матчах жёлто-синие набрали 13 очков, одержав 4 победы при 1 ничьей. При этом в 18 матчах осенней части сезона подопечные Валерия Карпина набрали 21 очко, завершив её на десятом месте.
В текущей турнирной таблице РПЛ "Ростов" занимает восьмое место с 34 очками в 23 матчах, отставая на 4 очка от находящегося на третьей позиции московского "Динамо".
Песьяков - о причинах неудач "Ростова" в осенней части сезона: сами виноваты, занимались фигнёй
Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков ответил на вопрос о причинах плохих результатов клуба в осенней части текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"