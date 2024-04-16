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Петржела: "Спартаку" надо признать, что он слаб, и начать с нуля развитие клуба. Болельщики еще живут воспоминаниями

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Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Зенит"
"Спартаку" надо признать, что он слаб, и начать с нуля развитие клуба. А болельщики еще живут воспоминаниями о том "Спартаке", который выигрывал подряд чемпионства. Поэтому в каждом новом сезоне они ждут титул и расстраиваются, когда команда выпадает из борьбы так рано — это их главная проблема", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".

В 24-м туре РПЛ московский "Спартак" уступил "Сочи" со счетом 0:1, южане занимают последнее место в чемпионате. В воскресенье, 14-го марта, было объявлено об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды - испанский специалист возглавлял команду с лета 2022 года. После 23-х сыгранных туров "красно-белые" занимают седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на 12 очков. Завтра, 17-го апреля, московский "Спартак" сыграет с командой Сергея Семака в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России, в первой встрече петербургский клуб одержал победу со счетом 2:1.

Властимил Петржела Спартак
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