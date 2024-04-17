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Ещенко: у "Спартака" много проблем - то Джикия не играет, то Промес, то ещё что-то

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Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко оценил положение дел в своем бывшем клубе.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Вы сами видите, как мало создают моментов без Промеса. Значит, сказывается его отсутствие. У них много проблем: то Джикия не играет, то Промес, то ещё что-то. Постоянно меняют состав. Мне кажется, нет сплочённости. Думаю, что внутри коллектива есть какие-то разногласия, недопонимание - в этом вся проблема", - заявил Ещенко.

Нидерландский вингер "Спартака" Квинси Промес находится под стражей в ОАЭ и ожидает экстрадицию на родину, где его обвиняют в контрабанде наркотиков и нападении на члена семьи с ножом. Промес принимал участие в товарищеских матчах "Спартака" перед возобновлением сезона, но в весенней части чемпионата помочь команде не может

Капитан "Спартака" Георгий Джикия проиграл конкуренцию за место в центре обороны приобретенному у "Альмерии" защитнику Срджану Бабичу. В текущем сезоне Джикия принял участие лишь в 7-ми матчах РПЛ, проведя на поле суммарно 457 минут. Сам игрок предположил, что причины, по которым он не появляется на поле не ограничиваются спортивными, а агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Джикия не продлит свой контракт, если главным тренером "Спартака" останется Гильермо Абаскаль.

Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера команды после поражения в 24-м туре от последней команды чемпионата "Сочи". Место испанского наставника временно занял боснийский специалист Владимир Слишкович, который ранее входил в тренерский штаб Абаскаля.

Источник: "Чемпионат"

Ещенко Спартак Квинси Промес Георгий Джикия
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