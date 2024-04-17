"Я только могу говорить позитивные вещи, потому что после наших неудачных игр мы победили. Когда мы начали играть проще, это дало результат. Когда мы пытались показать технику, финты - это сразу приводило к потере мяча. После плохой серии мы начали забивать! Иногда бывает, что простые вещи делают результат! Очень жду тура на следующей неделе в Оренбурге", - сказал Личка.
Московское "Динамо" победило "Оренбруг" в полуфинальном матче в рамках "Пути регионов" в Кубке России. Четыре гола в ворота соперника отправили четыре футболиста "Динамо": в первом тайме отличился нападающий Федор Смолов, во втором - по голу на свой счет записали полузащитники Денис Макаров, Хорхе Карраскаль и нападающий Константин Тюкавин.
Победа позволила подопечным Марцела Лички квалифицироваться во второй этап 1/2 финала "Пути регионов" Кубка России. "Оренбург" завершил участие в розыгрыше Кубка страны в текущем сезоне.
Источник: "Матч ТВ"
Главный тренер "Динамо" Личка: когда мы пытались показать технику, финты - это сразу приводило к потере мяча
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка прокомментировал победу московского клуба над "Оренбургом" в 1/2 финала "Пути регионов" Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"