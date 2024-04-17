"Судьи правильно не назначили пенальти в ворота "Спартака" в игре с "Зенитом". Контакт Джикии с Караваевым был, но он не влиял на эпизод. Плюс тут не было безрассудного действия со стороны Георгия. Если бы Джикия прыгал безрассудно, то можно было бы рассматривать эпизод на пенальти. Но тут нет ничего – ни влияния на эпизод, ни безрассудного действия. Караваев промазал не из-за этого контакта", - заявил Федотов.
Московский "Спартак" и санкт-петербургский "Зенит" не выявили победителя в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Игра завершилась нулевой ничьей. Во втором тайме произошел спорный эпизод с падением защитника "Зенита" Вячеслава Караваева в штрафной площади "Спартака" после контакта с защитником "красно-белых" Георгием Джикией.
Главный арбитр матча Алексей Сухой и бригада VAR сошлись во мнении, что поводов для назначения удара с 11-ти метровой отметки недостаточно. "Зенит" вышел в финал Пути РПЛ благодаря победе в первом матче (2:1). Соперником "сине-бело-голубых" в финале станет московский ЦСКА. Первая игра двухматчевого противостояния пройдет на стадионе "армейцев".
Источник: "Чемпионат"
Судья Федотов - о неназначенном пенальти в матче "Спартака" и "Зенита": контакт Джикии с Караваевым не влиял на эпизод
Экс-арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в штрафной "Спартака" в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с "Зенитом" (0:0).
Фото: официальный сайт "Зенита"