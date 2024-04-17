"Отмена гола Кассьерры? Отменили и отменили. Был момент для VAR. Не в нашей компетенции как ставить точки. Правила есть правила. А VAR есть VAR. Я на видел криминальных ошибок, которые повлияли бы на ход матча", - заявил Семак.
"Зенит" сыграл вничью со "Спартаком" в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Единственный мяч в игре забил колумбийский форвард "Зенита" Матео Кассерра, однако, этот гол был отменен бригадой арбитров во главе с Алексеем Сухим после просмотра VAR. Судьи сошлись во мнении, что выполнявший подачу на Кассьерру защитник Дуглас Сантос находился в положении "вне игры" в момент предголевого паса.
По сумме двух встреч "Зенит" оказался сильнее "Спартака" (2:1) и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет в рамках двухматчевого противостояния с ЦСКА. Первый матч пройдет в Москве.
Источник: "Чемпионат"
Тренер "Зенита" Семак - о незасчитанном голе Кассьерры в ворота "Спартака": отменили и отменили
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о судействе матча 1/2 финал Пути РПЛ с московским "Спартаком" (0:0).
Фото: официальный сайт "Зенита"