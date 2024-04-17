"Ничья, но есть привкус поражения, потому что мы не прошли дальше. Сегодня "Зенит" играл лучше, а мы создавали меньше моментов. После перерыва играли лучше, но у ребят есть блок и боязнь, чтобы показывать свои качества. Моя задача – это вернуть. Сегодня я видел в ребятах настрой, они бились, старались. Да, соперник давил и создавал моменты. Но желание ребят было видно. Отмечу и Александра Максименко - он нас спасал", - заявил Слишкович.
Московский "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" в Санкт-Петербурге в рамках ответного полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России. Нулевая ничья в ответной игре после победы в первом матче со счетом 2:1 обеспечила "сине-бело-голубым" выход в финал Пути РПЛ, где соперником действующих чемпионов страны станет московский ЦСКА.
"Спартак" покинул Путь РПЛ и отправился в Путь регионов, где встретится в дерби со столичным "Динамо". Матч против "Зенита" стал первым для "красно-белых" после увольнения испанского главного тренера Гильермо Абаскаля. Специалист был отправлен в отставку 14-го апреля, а команду к матчу готовил его экс-ассистент Владимир Слишкович.
Источник: "Чемпионат".
Тренер "Спартака" Слишкович: сегодня "Зенит" играл лучше. Я видел в ребятах настрой, они бились
Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Владимир Слишкович прокомментировал ничью с "Зенитом" в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"