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Тренер "Спартака" Слишкович: сегодня "Зенит" играл лучше. Я видел в ребятах настрой, они бились

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Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Владимир Слишкович прокомментировал ничью с "Зенитом" в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
"Ничья, но есть привкус поражения, потому что мы не прошли дальше. Сегодня "Зенит" играл лучше, а мы создавали меньше моментов. После перерыва играли лучше, но у ребят есть блок и боязнь, чтобы показывать свои качества. Моя задача – это вернуть. Сегодня я видел в ребятах настрой, они бились, старались. Да, соперник давил и создавал моменты. Но желание ребят было видно. Отмечу и Александра Максименко - он нас спасал", - заявил Слишкович.

Московский "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" в Санкт-Петербурге в рамках ответного полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России. Нулевая ничья в ответной игре после победы в первом матче со счетом 2:1 обеспечила "сине-бело-голубым" выход в финал Пути РПЛ, где соперником действующих чемпионов страны станет московский ЦСКА.

"Спартак" покинул Путь РПЛ и отправился в Путь регионов, где встретится в дерби со столичным "Динамо". Матч против "Зенита" стал первым для "красно-белых" после увольнения испанского главного тренера Гильермо Абаскаля. Специалист был отправлен в отставку 14-го апреля, а команду к матчу готовил его экс-ассистент Владимир Слишкович.

Источник: "Чемпионат".

Спартак Зенит
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