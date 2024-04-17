"Никаких конфликтов никогда не было. Было разное мнение. Я мог думать одним образом, а Гильермо другим. Решение Гильермо всегда было последним. Это была честная работа ассистента, который говорит тренеру свое мнение", - заявил Слишкович.
Боснийский специалист Владимир Слишкович входил в тренерский штаб экс-главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля. После увольнения испанца, о котором было объявлено 14-го апреля, команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера возглавил Владимир Слишкович.
В первом матче под управлением Слишковича "Спартак" не проиграл "Зениту" в Санкт-Петербурге в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Игра завершилась нулевой ничьей. По сумме двух встреч, однако, "Зенит" стал победителем противостояния (первый матч - 2:1) и вышел в финал Пути РПЛ, где сразится с ЦСКА.
"Спартак" продолжит выступления в Кубке России в Пути регионов, где соперником "красно-белых" станет московское "Динамо". Напомним, в матче 19-го тура РПЛ, где "Спартак" также сыграл в нулевую ничью с "Зенитом" на выезде, командой также руководил Владимир Слишкович. Гильермо Абаскаль пропускал ту игру из-за дисквалификации.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Спартака" Слишкович: конфликтов с Абаскалем не было. Было разное мнение
Временный главный тренер "Спартака" Владимир Слишкович рассказал о работе в тренерском штабе экс-наставника "красно-белых" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"