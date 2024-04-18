- Конечно, это заслуга Саши, что "Спартак" вчера сыграл вничью. Всем тренерам, у которых два сильных вратаря в команде, нужно делать выбор на одного. Один вратарь должен играть. Это даст ему уверенность. Он привыкает к защитникам, а они к нему. Появляется доверие в команде между игроками во время матча. Любой вратарь будет мандражировать, играя в таком матче. Максименко выдержал экзамен и доказал, что он один из лучших вратарей в России, - передаёт слова Кавазашвили "Чемпионат".
Ответная игра 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Зенит" - "Спартак" прошла 17 апреля в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счётом 0:0. Голкипер гостей Александр Максименко отразил все 8 ударов в створ своих ворот, всего сине-бело-голубые нанесли по его воротам 14 ударов.
В текущем сезоне на счету Максименко 22 матча за московский "Спартак" во всех турнирах, 23 пропущенных гола и 8 матчей, завершённых вратарём "всухую".
Кавазашвили: ничья "Спартака" с "Зенитом" - конечно, заслуга Максименко
Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал игру вратаря красно-белых Александра Максименко в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с "Зенитом" (0:0).
Фото: ФК "Спартак"