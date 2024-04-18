- Чемпионская гонка умерла? Ни в коем случае! Верю в то, что всё решится в самых последних турах. Достаточно взглянуть на календарь. И "Зениту", и "Краснодару" предстоят матчи не только с командами из верхней части таблицы, но и с аутсайдерами. Вот тут стоит ждать определённых сюрпризов. Никто не хочет вылетать напрямую или даже попадать в стыки. Так что расслабляться никому нельзя, - передаёт слова Сёмина "Известия".
В 24 туре Российской премьер-лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга в очном матче претендентов на чемпионский титул обыграл на выезде "Краснодар" со счётом 2:1. После этого преимущество сине-бело-голубых над чёрно-зелёными составило 4 очка, пр этом всем командам осталось провести в национальном первенстве по 7 матчей.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 47 очками в 23 матчах, в активе идущего вторым "Краснодара" 43 очка. Третью позицию с 38 очками занимает московское "Динамо".
Сёмин: в чемпионской гонке всё решится в последних турах. "Зениту" и "Краснодару" нельзя расслабляться с аутсайдерами
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал ситуацию в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: РПЛ