- За оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Рахимова на два матча. Один из которых - реальное исполнение санкций, второе - условное. Испытательный срок составляет один год. Также наложен штраф 50 тысяч рублей. Таким образом, Рахимов пропускает только матч с "Локомотивом", - передаёт слова Григорьянца Matchtv.ru.
В перерыве матча 24 тура Российской премьер-лиги "Крылья Советов" - "Рубин" (2:0) главный тренер гостей Рашид Рахимов получил красную карточку из-за конфликта с тренером самарцев Виктором Булатовым.
В рамках 25 тура чемпионата России 20 апреля "Рубин" сыграет на своём поле с московским "Локомотивом". Следующим матчем казанцев, в котором Рашид Рахимов вернётся на тренерскую скамейку, станет выездная игра перенесённого 21 тура РПЛ с "Зенитом" .
Рахимов дисквалифицирован за оскорбительное поведение на игру с "Локомотивом", на матч"Зенит" - "Рубин" - условно
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях, применённых комитетом по отношению к наставнику "Рубина" Рашиду Рахимову за конфликт с тренером "Крыльев Советов" Виктором Булатовым.
Фото: ФК "Рубин"