"Спартак" часто меняет тренеров, потому что в этом клубе всегда нужно показывать результат. Как только команда перестает выигрывать, с тренером прощаются. Быть главным тренером "Спартака" - большая честь и тяжелейшее испытание. Потому что внимание к этому клубу в России самое высокое. Ты постоянно работаешь под давлением.
В текущем сезоне московский "Спартак" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице после 23-х туров. В активе "красно-белых" 35 очков. 14-го апреля после поражения в матче 24-го тура РПЛ с "Сочи" с поста главного тренера "Спартака" был уволен испанский тренер Гильермо Абаскаль. Он возглавлял команду с июля 2022-го года и по итогам прошлого сезона занял со "Спартаком" 3-е место.
Временно исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" был назначен боснийский специалист Владимир Слишкович. Ранее он входил в тренерский штаб Абаскаля. 21-го апреля в рамках 25-го тура РПЛ "Спартак" сыграет на выезде с "Ростовом".
Источник: "РБ Спорт"
Рианчо: быть главным тренером "Спартака" - большая честь и тяжелейшее испытание
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо предположил, почему в клубе часто происходит смена наставника.
Фото: sportbox.ru