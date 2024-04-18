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Представитель Дзюбы: цели, которые преследовали авторы очередных лживых вбросов об Артеме — понятны

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Леонид Гольдман, представитель нападающего “Локомотива” Артема Дзюбы, отреагировал на слухи вокруг своего клиента.
Фото: "Матч ТВ"
– Цели, которые преследовали авторы этих очередных лживых вбросов — понятны и банальны, но ничего у них не получится. У Артема прекрасные отношения и с партнерами по команде, и с главным тренером.

Ранее журналист Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил о том, что московский “Локомотив” не планирует продлевать контракт с нападающим Артемом Дзюбой. По сведениям источника, железнодорожники решили “сливать” Дзюбу из клуба. Кроме того, инсайдер писал, что у Артема состоялся “тяжелый разговор” с главным тренером москвичей Михаилом Галактионовым.

Напомним, действующее трудовое соглашение Дзюбы с “Локомотивом” рассчитано до июня.

Источник: Sport24

Артем Дзюба Локомотив
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