– Цели, которые преследовали авторы этих очередных лживых вбросов — понятны и банальны, но ничего у них не получится. У Артема прекрасные отношения и с партнерами по команде, и с главным тренером.
Ранее журналист Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил о том, что московский “Локомотив” не планирует продлевать контракт с нападающим Артемом Дзюбой. По сведениям источника, железнодорожники решили “сливать” Дзюбу из клуба. Кроме того, инсайдер писал, что у Артема состоялся “тяжелый разговор” с главным тренером москвичей Михаилом Галактионовым.
Напомним, действующее трудовое соглашение Дзюбы с “Локомотивом” рассчитано до июня.
Источник: Sport24
Представитель Дзюбы: цели, которые преследовали авторы очередных лживых вбросов об Артеме — понятны
Леонид Гольдман, представитель нападающего “Локомотива” Артема Дзюбы, отреагировал на слухи вокруг своего клиента.
Фото: "Матч ТВ"