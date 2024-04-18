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Metaratings: Слишкович может остаться исполняющим обязанности тренера “Спартака” до конца сезона

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Исполняющий обязанности главного тренера “Спартака” Владимир Слишкович может остаться в клубе до конца текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, Слишкович может остаться исполняющим обязанности тренера “Спартака” до конца сезона. Это произойдет, если новый наставник не сможет принять команду до лета. Отмечается, что срок работы Слишковича в стане красно-белых зависит лишь от переговоров с новым главным тренером.

Напомним, 14 апреля московский “Спартак” официально объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Испанский специалист возглавлял московский клуб с 2022 года.

Источник: Metaratings

Спартак Владимир Слишкович
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