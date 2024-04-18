Как сообщает источник, Слишкович может остаться исполняющим обязанности тренера “Спартака” до конца сезона. Это произойдет, если новый наставник не сможет принять команду до лета. Отмечается, что срок работы Слишковича в стане красно-белых зависит лишь от переговоров с новым главным тренером.
Напомним, 14 апреля московский “Спартак” официально объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Испанский специалист возглавлял московский клуб с 2022 года.
Источник: Metaratings
Metaratings: Слишкович может остаться исполняющим обязанности тренера “Спартака” до конца сезона
Исполняющий обязанности главного тренера “Спартака” Владимир Слишкович может остаться в клубе до конца текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"