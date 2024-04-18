– Футболисты красно-белых почувствовали ответственность из-за смены тренера. Есть определенный оптимизм в том, что “Спартак” выступит вполне приемлемо в концовке сезона.
Отметим, что 14 апреля московский “Спартак” объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Временно исполняющим обязанности наставника красно-белых был назначен Владимир Слишкович.
Напомним, московский “Спартак” занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, имея в собственном активе 35 очков.
Источник: “РБ Спорт”
Бышовец: есть оптимизм в том, что “Спартак” выступит вполне приемлемо в концовке сезона
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о перспективах московского “Спартака” в концовке нынешнего сезона.
Фото: ФК "Спартак"