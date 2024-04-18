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“Чемпионат”: “Монако” интересовался Федором Чаловым в феврале

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Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов находился в списке интересов “Монако”.
Фото: ПФК ЦСКА
– Помимо “Монако” еще два европейских клуба активно изучали игру Чалова. Сейчас все будет зависеть от игры нападающего в финальной части сезона РПЛ, — сообщает “Чемпионат”, ссылаясь на источник.

Ранее Федор Чалов продлил контракт с московским ЦСКА. Предыдущий трудовой договор между сторонами был рассчитан до конца текущего года. Новое соглашение действует до лета 2025 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Федор Чалов принял участие 33 матчах во всех официальных турнирах. Российский форвард сумел записать на свой счет 13 забитых мячей и четыре результативные передачи.

Монако Федор Чалов ЦСКА Сборная России
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