– Помимо “Монако” еще два европейских клуба активно изучали игру Чалова. Сейчас все будет зависеть от игры нападающего в финальной части сезона РПЛ, — сообщает “Чемпионат”, ссылаясь на источник.
Ранее Федор Чалов продлил контракт с московским ЦСКА. Предыдущий трудовой договор между сторонами был рассчитан до конца текущего года. Новое соглашение действует до лета 2025 года.
Напомним, в нынешнем сезоне Федор Чалов принял участие 33 матчах во всех официальных турнирах. Российский форвард сумел записать на свой счет 13 забитых мячей и четыре результативные передачи.
“Чемпионат”: “Монако” интересовался Федором Чаловым в феврале
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов находился в списке интересов “Монако”.
Фото: ПФК ЦСКА